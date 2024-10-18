Рома подтвердила возвращение Довбика в общую группу

Украинский форвард полноценно готовится к матчу с Интером.

Украинский нападающий Ромы Артем Довбик сможет принять участие в ближайшем матче Серии А с миланским Интером.

Форвард вернулся из сборной Украины с повреждением колена, но, как сообщалось ранее, вчера уже работал в общей группе команды.

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Римский клуб опубликовал видео с сегодняшней тренировки, где также присутствовал украинец, готовясь к будущему поединку.

Матч восьмого тура Серии А Рома - Интер состоится в воскресенье, 20 октября.

В текущем сезоне Довбик провел за Рому во всех турнирах девять матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее Довбик отреагировал на свою внешность в EAFC25.

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