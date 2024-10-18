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Довбик провел тренировку в общей группе Ромы перед матчем с Интером

Украинского нападающего ожидают на поле в ближайшем поединке Серии А.
Сегодня, 12:58
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Тренерский штаб Ромы сможет рассчитывать на украинского нападающего Артема Довбика в ближайшем матче восьмого тура Серии А с Интером, который состоится в воскресенье, 20 октября.

27-летний футболист вернулся из расположения сборной Украины с повреждением колена, но нормально отреагировал на тренировки на поле.

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В четверг форвард уже работал в общей группе, и проблем с его участием в поединке с "нерадзурри" возникнуть не должно, сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на Il Tempo.

В нынешнем сезоне Довбик провел за Рому во всех турнирах девять матчей, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что одноклубник Довбика рискует покинуть Рому, потеряв место в старте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома чемпионат Италии Серия А артем довбик

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