Довбик провел тренировку в общей группе Ромы перед матчем с Интером

Украинского нападающего ожидают на поле в ближайшем поединке Серии А.

Тренерский штаб Ромы сможет рассчитывать на украинского нападающего Артема Довбика в ближайшем матче восьмого тура Серии А с Интером, который состоится в воскресенье, 20 октября.

27-летний футболист вернулся из расположения сборной Украины с повреждением колена, но нормально отреагировал на тренировки на поле.

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В четверг форвард уже работал в общей группе, и проблем с его участием в поединке с "нерадзурри" возникнуть не должно, сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на Il Tempo.

В нынешнем сезоне Довбик провел за Рому во всех турнирах девять матчей, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что одноклубник Довбика рискует покинуть Рому, потеряв место в старте.

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