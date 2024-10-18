Представитель Балотелли высказался о его возвращении в Серию А
Марио еще не знает решения Дженоа, которая интересовалась его услугами.
Агент Марио Балотелли Энцо Райола высказался о возвращении своего клиента в Серию А.
По словам функционера, Дженоа, которая интересовалась услугами форварда, пообещала сообщить свое окончательное решение после матча против Болоньи на этих выходных.
«Мы разговариваем об условиях контракта с Дженоа. Президент клуба Зангрилло ценит Марио и он хотел видеть его в своем клубе на протяжении многих лет. Ждем окончательного решения Дженоа.
После игры с Болоньей мы узнаем их решение», - сказал Райола для Radio Sportiva.
Напомним, ранее сообщалось, что Балотелли в шаге от перехода в Дженоа. Матч «грифонов» с Болоньей состоится 19 октября
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