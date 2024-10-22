Защитник сборной Украины установил рекорд Бундеслиги
Максим Таловеров показал 100% точность передач.
Защитник ЛАСКа и сборной Украины Максим Таловеров установил новое достижение в австрийской Бундеслиге.
Это случилось во время матча против Тироля, который состоялся 20 октября.
Украинский защитник вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут. Результативными действиями Максим не отличился, зато записал на свой счет достижение.
Таловеров стал первым игроком австрийской Бундеслиги, который имел после матча 1000% точности пасов. По крайней мере, с момента начала сбора статистики в сезоне-2013/14.
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