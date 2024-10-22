Открытие этого сезона Бундеслиги попал в сферу интересов топ-клубов АПЛ

Омар Мармуш может пойти на повышение.

Нападающий Айнтрахта Омар Мармуш, который демонстрирует невероятную форму в начале этого сезона, быстро попал на радары топ-клубов.

Как сообщает TeamTalk, 25-летний египтянин заинтересовал Ливерпуль и Челси. Детали потенциальной сделки пока неизвестны.

В то же время Айнтрахт хотел бы сохранить своего лидера, предложив ему улучшенные условия контракта без фиксированной суммы выкупа.

Отметим, что Омар сейчас является лучшим бомбардиром и ассистентом текущей кампании Бундеслиги. Также по версии ряда статистических порталов он имеет лучшую среднюю оценку в топ-5 лигах Европы.

Напомним, ранее сообщалось, что соотечественник Мармуша Мохамед Салах хочет продлить контракт с Ливерпулем.

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