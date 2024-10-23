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Бавария считает формальностью продление контракта с Нойером

В ближайшие месяцы мюнхенский клуб собирается завершить сделку.
Сегодня, 00:51
Мануэль Нойер / Getty Images
Мануэль Нойер / Getty Images

Контракт Мануэля Нойера с Баварией истекает следующим летом, и пока что стороны не продлили его. Однако это не должно стать проблемой.

Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналистов Bild Кристиана Фалька и Тоби Альтшеффля, Бавария считает продление контракта с Нойером формальностью.

Сделка может быть закрыта к концу года, потенциально во время зимнего перерыва.

На данный момент 38-летний голкипер зарабатывает 20 миллионов евро (включая бонусы). Ожидается, что он будет получать те же деньги, но в другом формате: базовая зарплата станет ниже, но вырастут бонусы, связанные с его выступлениями.

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По информации источника, это стандартная практика в Баварии при продлении контракта с легендами клуба.

Нынешний сезон стал для Нойера уже четырнадцатым в составе "ротен". На его счету 8 пропущенных голов в девяти матчах во всех турнирах. При этом он четыре раза отстоял на "ноль".

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мануэль Нойер Бавария Мюнхен

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