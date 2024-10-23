Бавария считает формальностью продление контракта с Нойером
Контракт Мануэля Нойера с Баварией истекает следующим летом, и пока что стороны не продлили его. Однако это не должно стать проблемой.
Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналистов Bild Кристиана Фалька и Тоби Альтшеффля, Бавария считает продление контракта с Нойером формальностью.
Сделка может быть закрыта к концу года, потенциально во время зимнего перерыва.
На данный момент 38-летний голкипер зарабатывает 20 миллионов евро (включая бонусы). Ожидается, что он будет получать те же деньги, но в другом формате: базовая зарплата станет ниже, но вырастут бонусы, связанные с его выступлениями.
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По информации источника, это стандартная практика в Баварии при продлении контракта с легендами клуба.
Нынешний сезон стал для Нойера уже четырнадцатым в составе "ротен". На его счету 8 пропущенных голов в девяти матчах во всех турнирах. При этом он четыре раза отстоял на "ноль".
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