Единственный летний новичок Ливерпуля может уйти в аренду

Федерико Кьеза может вернуться на Родину.

Вингер Ливерпуля Федерико Кьеза, вероятно, покинет клуб всего через полгода после перехода.

Как сообщает CalcioMercato, мерсисайдцы рассматривают отправку итальянца в аренду на Родину. Английский клуб надеется, что в более привычной атмосфере Кьези будет проще восстановить форму.

В услугах Федерико заинтересованы оба миланских клуба Интер и Милан, а также Рома, за которую выступает Артем Довбык.

В текущем сезоне 25-летний вингер провел лишь 3 матча, во всех выйдя на замену и не отметившись результативными действиями.

Отметим, что летом Ливерпуль также договорился о трансфере Гиорги Мамардашвили, но официально его проведут в следующем году, поэтому этим летом Кьеза стал единственным трансфером «красных».

Напомним, ранее сообщалось, что летний новичок Манчестер Юнайтед может покинуть клуб зимой .

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