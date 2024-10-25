iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Единственный летний новичок Ливерпуля может уйти в аренду

Федерико Кьеза может вернуться на Родину.
Вчера, 22:59
Федерико Кьеза / Getty Images
Федерико Кьеза / Getty Images

Вингер Ливерпуля Федерико Кьеза, вероятно, покинет клуб всего через полгода после перехода.

Как сообщает CalcioMercato, мерсисайдцы рассматривают отправку итальянца в аренду на Родину. Английский клуб надеется, что в более привычной атмосфере Кьези будет проще восстановить форму.

В услугах Федерико заинтересованы оба миланских клуба Интер и Милан, а также Рома, за которую выступает Артем Довбык.

В текущем сезоне 25-летний вингер провел лишь 3 матча, во всех выйдя на замену и не отметившись результативными действиями.

Отметим, что летом Ливерпуль также договорился о трансфере Гиорги Мамардашвили, но официально его проведут в следующем году, поэтому этим летом Кьеза стал единственным трансфером «красных».

Напомним, ранее сообщалось, что летний новичок Манчестер Юнайтед может покинуть клуб зимой .

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Федерико Кьеза

Статьи по теме

Ливерпуль стал лидером в гонке за одного из главных открытий этого сезона в топ-5 чемпионатах Ливерпуль стал лидером в гонке за одного из главных открытий этого сезона в топ-5 чемпионатах
Слот установил рекорд по лучшему старту среди всех тренеров, работавших в элитном дивизионе Англии Слот установил рекорд по лучшему старту среди всех тренеров, работавших в элитном дивизионе Англии
"Трофеи более приятные": Тренер Ливерпуля высказался о своем рекордном старте "Трофеи более приятные": Тренер Ливерпуля высказался о своем рекордном старте
Открытие этого сезона Бундеслиги попал в сферу интересов топ-клубов АПЛ Открытие этого сезона Бундеслиги попал в сферу интересов топ-клубов АПЛ
Помочь журналистам

Видео

Довбик забил, а Рома нанесла Динамо третье поражение в Лиге Европы: видео лучших моментов матча
Довбик забил, а Рома нанесла Динамо третье поражение в Лиге Европы: видео лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: падения Костюк, Свитолиной, Стародубцевой, Калининой и других, новая первая ракетка мира
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300, провал Марченко
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа00:29
Вингер Барселоны может покинуть клуб зимой
Вчера, 23:59
Европа23:59
Легенда итальянского футбола изменил своей возлюбленной с журналисткой на 16 лет моложе его
Европа23:38
Одноклубник Мудрика может перейти в немецкий топ-клуб
Бокс23:12
"Гораздо легче, чем я ожидал": Фьюри признался, как для него сложился первый бой с Усиком
Европа22:59
Единственный летний новичок Ливерпуля может уйти в аренду
Формула 122:42
Гран-при Мексики: Расселл стал лучшим в первой практике, Сайнс и Цунода - в тройке
Европа22:27
Боец UFC пригрозил нокаутировать президента Ла Лиги
Бокс22:22
Усик попал в немилость в сети X после обращения к Трампу по поводу украинских пленных
Европа21:59
Мудрик философской цитатой отреагировал на свою игру против Панатинаикоса
Европа21:34
Ливерпуль стал лидером в гонке за одного из главных открытий этого сезона в топ-5 чемпионатах
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK