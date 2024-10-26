Боруссия Дортмунд неожиданно проиграла аутсайдеру Бундеслиги
В рамках 8-го тура Бундеслиги Боруссия Дортмунд в гостях встретилась с Аугсбургом.
"Шмели" быстро открыли счет, и, видимо, игроки и фанаты клуба начали надеяться на легкую прогулку в сегодняшней игре, но постепенно игра выровнялась.
Гости за счет класса своих игроков чаще владели мячом и немного чаще создавали моменты, но не реализовывали их. Зато хозяева смогли выжать максимум из того, что им позволил более именитый оппонент.
Аугсбург отличился дважды в ворота Грегора Кобеля, дважды из-за пределов штрафной площади, дважды это сделал Алексис Клод-Морис. Сперва французский полузащитник забил ударом метров с тридцати в правый нижний угол, а затем с более близкой дистанции отправил мяч в левый угол.
После этого коллектив Нури Шахина не смог оправиться, а подопечные Есса Торупа при поддержке родных трибун спокойно довели игру до победного конца.
Аугсбург - Боруссия Дортмунд 2:1
Голы: Клод-Морис, 25, 50 - Мален, 4
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