№1: Лунин поддержал Винисиуса в борьбе за Золотой мяч

Украинец поступил так же, как и другие игроки Реала.

Вингер Реала Винисиус Жуниор так и не стал победителем голосования за Золотой мяч-2024.

Игрок сборной Бразилии, который как и все другие представители Реала пропустил церемонию вручения награды, проиграл борьбу хавбеку Манчестер Сити Родри.

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За несколько минут до объявления победителя вратарь "бланкос" Андрей Лунин подхватил флешмоб своих одноклубников, поддержав Винисиуса в Instagram.

Там украинец опубликовал совместное фото с бразильцем, прикрепил к нему золотую медаль и надпись "Ты лучший". Лунин также отметил аккаунт Винисиуса, далее добавив цифру 1 (намек, что он должен был занять первое место в голосовании).

Напомним, что сам Андрей Лунин финишировал в тройке по итогам голосования за звание Лучшего голкипера года.

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