"Мы видели, как ты развивался и рос": Атлетико поздравил Родри с Золотым мячом

Хавбек провел в клубе всего один сезон.

Мадридский Атлетико официально поздравил Родри с Золотым мячем.

Напомним, хавбек провел в Мадриде всего один сезон, однако сразу стал основным игроком и выиграл с клубом свой первый трофей - Суперкубок УЕФА.

Читай также: Родри - лучший футболист года: церемония вручения Золотого мяча-2024

"Атлетико видел, как ты развивался и рос как футболист и человек.

Для нас это большая честь – видеть все, чего ты добился, и все, чего тебе еще предстоит достичь", - сказано в сообщении пресс-службы Атлетико.

Rodrigo Hernández, Balón de Oro 🤩



Es un honor para el Atlético de Madrid, que te vio formarte y crecer como futbolista y persona, ver todo lo que estás conquistando y lo que te queda por conquistar ❤️🤍



¡Enhorabuena! 👏 pic.twitter.com/ogta34a3EA — Atlético de Madrid (@Atleti) October 28, 2024

Ранее также многие поддержали Винисиуса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!