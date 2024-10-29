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"Мы видели, как ты развивался и рос": Атлетико поздравил Родри с Золотым мячом

Хавбек провел в клубе всего один сезон.
Сегодня, 11:15
Родри / Getty Images
Родри / Getty Images

Мадридский Атлетико официально поздравил Родри с Золотым мячем.

Напомним, хавбек провел в Мадриде всего один сезон, однако сразу стал основным игроком и выиграл с клубом свой первый трофей - Суперкубок УЕФА.

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"Атлетико видел, как ты развивался и рос как футболист и человек.

Для нас это большая честь – видеть все, чего ты добился, и все, чего тебе еще предстоит достичь", - сказано в сообщении пресс-службы Атлетико.

Ранее также многие поддержали Винисиуса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Родри

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