iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ямаль - о расизме на Класико: Не нужно беспокоиться из-за ерунды

Оскорбления от фанатов - показатель твоего успеха на поле.
Сегодня, 13:15
Ламин Ямаль / Getty Images
Ламин Ямаль / Getty Images

Вингер Барселоны Ламин Ямаль прокомментировал расистские выкрики на игре против Реала.

Напомним, что после забитого в ворота Реала гола болельщики мадридского клуба начали оскорблять Ямаля, в том числе, и на расистской почве.

Однако сам игрок не принял их слова близко к сердцу заявив, что это наоборот хороший знак.

"В конце концов, тот, кто находится на поле – это я, и тот, кто празднует гол, – это тоже я.

Не нужно беспокоиться из-за того, что болельщики на выезде будут говорить глупости.

Наоборот, если они говорят тебе это, значит, ты очень хорошо играешь", - цитирует Ямаля Marca.

Ранее также Перес рассказал, из-за кого Винисиус не получил Золотой мяч.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ламин Ямаль

Статьи по теме

Ямаль - о победе над Реалом: Мы доказали, что Барселона - лучшая команда в мире Ямаль - о победе над Реалом: Мы доказали, что Барселона - лучшая команда в мире
Ямаль установил забавное достижение на стадионе Реала Ямаль установил забавное достижение на стадионе Реала
Ямаль установил рекорд Эль-Классико Ямаль установил рекорд Эль-Классико
Савиола - о Ямале: У него есть все, чтобы стать номером один в мире Савиола - о Ямале: У него есть все, чтобы стать номером один в мире
Помочь журналистам

Видео

Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча
Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: падения Цуренко, Стародубцевой, Калининой, прогресс Олейниковой и Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, украинцы вне топ-300, провал Усру
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа15:20
"Не вошел в сборные АПЛ и ЛЧ": легенда Реала раскритиковал Золотой мяч
Европа14:50
Месси отреагировал на церемонию Золотой мяч-2024
Европа14:47
Манчестер Юнайтед намерен назначить нового тренера к матчу с Челси
Бокс14:22
"Не хочу умереть в больничной палате": Майк Тайсон назвал мотивацию на бой с Полом
Европа14:16
"Вслед за тен Хагом": Манчестер Юнайтед зимой отпустит своего вингера зимой
Европа13:59
Де Росси может вернуться в Рому в скором времени
Европа13:54
Цыганков вернулся к тренировкам после травмы
Европа13:30
Организаторы Золотого мяча опозорились, не узнав обладателя награды - конфуз дня
Европа13:15
Ямаль - о расизме на Класико: Не нужно беспокоиться из-за ерунды
Европа12:56
Перес назвал виновного, из-за кого Винисиус не получил Золотой мяч
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK