Ямаль - о расизме на Класико: Не нужно беспокоиться из-за ерунды

Вингер Барселоны Ламин Ямаль прокомментировал расистские выкрики на игре против Реала.

Напомним, что после забитого в ворота Реала гола болельщики мадридского клуба начали оскорблять Ямаля, в том числе, и на расистской почве.

Однако сам игрок не принял их слова близко к сердцу заявив, что это наоборот хороший знак.

"В конце концов, тот, кто находится на поле – это я, и тот, кто празднует гол, – это тоже я.

Не нужно беспокоиться из-за того, что болельщики на выезде будут говорить глупости.

Наоборот, если они говорят тебе это, значит, ты очень хорошо играешь", - цитирует Ямаля Marca.

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