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Футбол

Мбаппе хотел приобрести клуб Лиги 1 летом

Переговоры оказались неудачными, поэтому, Килиан применил план Б.
Сегодня, 13:35
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе летом имел амбициозную цель, которая не связана с его игровой карьерой.

Как сообщает L'equipe, Мбаппе имел желание приобрести Монако, который был его первым взрослым клубом, но переговоры завершились неудачей.

Владелец монегасков россиянин Дмитрий Рыбаков хотел продать свою долю акций летом, однако, сумма, за которую он готов был распрощаться со своими активами оказалась слишком астрономической для французского форварда и любых других заинтересованных сторон.

В итоге, Килиан все же стал совладельцем футбольного клуба, остановив свой выбор на Кане, который выступает во втором французском дивизионе.

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