ПСЖ выдал пожизненный бан фанату за расистские оскорбления

ПСЖ объявил, что фанат клуба, замеченный в расистских оскорблениях получил от клуба пожизненный бан.

Инцидент произошел 26 октября на одной из тренировок парижского клуба.

Один из болельщиков назвал Ли Кан Ина китайцем, засняв это все на камеру.

Клуб отреагировал мгновенно, болельщика быстро идентифицировали и навсегда запретили ему посещать Парк-де-Пренс.

"ПСЖ не терпит никаких проявлений расизма. Болельщик, причастный к инциденту с Ли Кан Ином, навсегда исключен из фанатских групп, а игроку были принесены извинения сразу после тренировки", – говорится в заявлении ПСЖ.

Ранее также сообщалось, что Винисиус не торопится подписывать новый контракт с Реалом.

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