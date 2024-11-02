Известный певец посетил матч Ман Сити и Борнмута

В рамках 11-го тура чемпионата Англии Манчестер Сити встречается с Борнмутом.

Несмотря на то, что матч проходит на арене "вишен" несколько известных гостей все же посетили данный поединок. Среди них один из самых известных фанатов манкунианского коллектива Ноэль Галлагер.

Примечательно, что лидер группы Oasis сидел на трибунах среди обычных болельщиков, а не в вип-ложе.

📸 - Noel Gallagher is attending the game, him and his brother Liam Gallagher are going on tour with their band Oasis again after they announced their reunion. pic.twitter.com/CqGBxlBYBT — 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) November 2, 2024

Отметим, что группа братьев Ноэля и Лиама Галлагеров распалась в 2009 году, но в 2024 объявила о возобновлении концертной деятельности и о мировом туре, который состоится в 2025 году.

В матче между Борнмутом и Ман Сити продолжается второй тайм. Счет - 2:0 в пользу "вишен".

Напомним, ранее сообщалось, что Манчестер Сити продлит контракт с лидером

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