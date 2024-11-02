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Известный певец посетил матч Ман Сити и Борнмута

Ноэлю Галлахеру, вероятно, не нравится происходящее на поле.
Сегодня, 18:33
Ноэль Галлахер / Getty Images
Ноэль Галлахер / Getty Images

В рамках 11-го тура чемпионата Англии Манчестер Сити встречается с Борнмутом.

Несмотря на то, что матч проходит на арене "вишен" несколько известных гостей все же посетили данный поединок. Среди них один из самых известных фанатов манкунианского коллектива Ноэль Галлагер.

Примечательно, что лидер группы Oasis сидел на трибунах среди обычных болельщиков, а не в вип-ложе.

Отметим, что группа братьев Ноэля и Лиама Галлагеров распалась в 2009 году, но в 2024 объявила о возобновлении концертной деятельности и о мировом туре, который состоится в 2025 году.

В матче между Борнмутом и Ман Сити продолжается второй тайм. Счет - 2:0 в пользу "вишен".

Напомним, ранее сообщалось, что Манчестер Сити продлит контракт с лидером

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут Манчестер Сити

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