Монца - Милан 0:1: обзор матча и результат игры 02.11.2024
В субботу, 2 ноября, на стадионе Бриантео в рамках одиннадцатого тура итальянской Серии А сошлись Монца и Милан.
В этой игре продолжилась негласная война в стане "россонери": главный тренер Паулу Фонсека вновь оставил на скамейке запасных Рафаэля Леау.
И хотя португальский вингер все же появился на поле, команда смогла и без него организовать победный результат. Единственный гол всего поединка состоялся на последних минутах первого тайма.
Удар головой от Альваро Мораты из пределов штрафной заблокировал защитник. Но мяч отскочил к рядом стоящему Тиджани Рейндерсу, которому оставалось лишь не промахнуться по относительно пустым воротам.
Во втором тайме гости вполне наиграли на еще один гол, но ни один из их моментов так и не был реализован. То же самое касается и хозяев поля, которые всего два раза за матч потревожили Майка Меньяна.
В итоге Милан снова сменил поражение победой, что происходит с ним последние пять туров Серии А. Это позволило "дьяволам" с 17-ю очками подняться на седьмую строчку таблицы, обойдя Удинезе. А вот Монца продолжает идти в зоне вылета, имея 8 баллов.
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Статистика матча Монца - Милан 11-го тура Серии А
Монца - Милан 0:1
Гол: Рейндерс, 43.
Ожидаемые голы (xG): 1.12 - 2.52
Владение мячом: 43% - 57%
Удары: 12 - 18
Удары в створ: 2 - 7
Фолы: 18 - 15
Монца: Турати - Иццо, Мари, Карбони (Капрари, 78) - Перейра (Д'Амброзио, 65), Бондо (Валоти, 87), Бьянко, Кирякопулос - Мота (Виньято, 65), Джурич (Марич, 78), Мальдини.
Милан: Меньян - Терраччано (Муса, 89), Тиау, Павлович, Эрнандес - Фофана, Рейндерс, Чуквуэзе (Лофтус-Чик, 81), Пулишич (Калабрия, 89), Окафор (Леау, 63) - Мората.
Предупреждения: Джурич, Бондо - Мората.
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