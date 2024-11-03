Атлетико победил аутсайдера Ла Лиги с помощью гола сына Симеоне

В рамках 12-го тура Ла Лиги Атлетико встретился с Лас-Пальмасом.

Несмотря на статус фаворита и хозяев поля «матрасники» не слишком активно действовали в первой половине встречи, но и сопернику не давали ничего создать.

Лишь к концу первой половины встречи мадридский коллектив сумел открыть счет в матче. Сделал это Джулиано Симеоне, забив свой первый гол под руководством своего отца Диего Симеоне.

Во втором тайме хозяева отличились еще один раз, закрепив победный результат. На этот раз автором гола стал Александер Серлот, который появился на поле по ходу встречи.

Атлетико - Лас-Пальмас 2:0

Голы: Джулиано Симеоне, 37, Серлот, 83

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