Игрок сборной Испании - о Ямале: Он станет одним из лучших в истории нашей страны, если не лучшим

Футболист сборной Испании Альваро Мората поделился мыслями о Ламине Ямале.

По словам Мораты, он никогда не видел настолько талантливого игрока, как вингер Барселоны и «фурии рохи».

"Честно говоря, я никогда не видел ничего подобного. Я никогда не видел такого игрока, как он.

Одной тренировки было достаточно, чтобы понять, что он другой, что он один из феноменов... он невероятен", - заявил Альваро.

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Форвард также считает, что Ламин может стать лучшим футболистом в истории Испании.

"Каждые 20 или 30 лет появляются один или двое, как Криштиану и Месси. Как по мне, Ламин имеет все необходимое, чтобы войти в историю.

Я убежден, что если он не станет величайшим игроком в истории Испании, то точно будет одним из них", - сказал он в интервью The Athletic.

В текущем сезоне Ламин Ямаль провел 12 матчей в Ла Лиге, забив 5 голов и отдав 7 ассистов.

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