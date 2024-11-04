Ультрас Баварии призвали бойкотировать матч с Шахтером в Лиге чемпионов

Фанатов не устраивают цены на билеты.

Сайт фанатского движения болельщиков Баварии обнародовал призыв с требованием бойкотировать выездной матч 6-го тура Лиги чемпионов УЕФА против Шахтера. Причиной такого решения стала высокая цена билетов.

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"Значительная часть активной южной трибуны не сможет посетить выездной матч против "Шахтера" из-за ценовой ситуации.

Динамическая система ценообразования в сочетании с высокой базовой ценой билетов на этот матч создает непропорциональный рост цены по сравнению с другими домашними матчами Шахтера в еврокубках.

Болельщики Баварии не дайте себя обмануть и бойкотируйте выездной матч Шахтера. За честные цены – против наценок на топовые матчи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стоимость самого дешевого пропуска на матч для болельщиков Баварии на сидячие места составляет 105 евро, на стоячие места - 52 евро.

Матч Шахтер – Бавария запланирован на 10 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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