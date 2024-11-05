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Бернарду Силва - об Амориме: Не желаю ему удачи

Хавбек признает заслуги специалиста.
Сегодня, 21:17
Бернарду Силва / Getty Images
Бернарду Силва / Getty Images

Хавбек Манчестер Сити Бернарду Силва прокомментировал назначение Рубена Аморима в Манчестер Юнайтед и будущий матч против Спортинга.

Португалец расхвалил своего соотечественника, заявив, что он заслужил возглавить большой клуб. Однако желать удачи своему будущему противнику Бернарду не стал.

"До его прихода Спортинг не выигрывал чемпионат почти 20 лет, но с приходом Аморима президент, спортивный директор и тренер стали двигаться в одном направлении. Когда это происходит, и люди компетентны, у них одинаковые идеи и они идут одним путем, шансы на успех намного выше.

Видно, что в плане тактики и подготовки команды он очень хорош. Спортинг сейчас – это настоящая машина. Я могу отозваться о них только лестными словами, потому что они успешно выступают в чемпионате Португалии. Обыграть их будет очень сложно.

Что касается его перехода в Манчестер Юнайтед, я не желаю ему успеха, но он заслуживает того, чтобы быть в одном из лучших клубов мира, учитывая работу, которую он проделал за последние несколько лет. Он будет моим соперником, но я рад, что еще один человек из Португалии попал в лучшую лигу мира", - приводит слова Силвы MEN.

Ранее также будущий тренер МЮ порассуждал о матче с Манчестер Сити.

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