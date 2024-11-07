Ливерпуль возобновил интерес к игроку, который был главной целью несколько лет назад

Орельен Тчуамени может все же стать футболистом мерсисайдцев.

Английский Ливерпуль возобновил свою заинтересованность в Орельене Тчуамени.

Как сообщает журналист Саша Тавольери, мерсисайдцы наладили контакт с представителями футболиста в последнее время. Реал не против попрощаться с французом.

Отмечается, что опорный хавбек может стоить «красным» всего лишь 60 миллионов евро, а мадридский коллектив в случае его ухода подпишет кого-то из пары Энцо Фернандес или Родри.

Отметим, что Тчуамени был основной целью Ливерпуля на позицию опорного полузащитника летом 2021 года и из-за неудачи с подписанием Орельена клуб так и не усилил эту позицию в течение того трансферного окна.

Напомним, ранее сообщалось, что болельщики Реала освистали француза.

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