Новичок из Манчестер Юнайтед в составе: Сборная Украины U-19 огласила заявку на матчи отбора Евро-2025

"Сине-желтые" сыграют в ноябре в квалификации с Казахстаном, Словенией и Нидерландами.

Юношеская сборная Украины определилась с составом на матчи квалификации Евро-2025 U-19 против Казахстана, Словении и Нидерландов.

Как сообщает официальный сайт УАФ, главный тренер "сине-желтых" Дмитрий Михайленко включил в заявку команды 22 исполнителей.

Стоит отметить, что в юношескую сборную был вызван 17-летний полузащитник английского Манчестер Юнайтед украинского происхождения Захар Бауманн, который на днях получил паспорт гражданина Украины.

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Состав юношеской сборной Украины U-19

Вратари: Вячеслав Суркис (Динамо Киев), Назар Макаренко (Александрия), Маркиян Бакус (Рух Львов).

Защитники: Денис Дикий, Владислав Захарченко, Максим Коробов (все - Динамо Киев), Владислав Шершень (Колос Коваливка), Даниель Вернаттус, Кирилл Дегтярь (оба - Металлист Харьков), Александр Гавриленко (Шленск, Польша).

Полузащитники: Даниил Ищенко, Кирилл Осипенко, Богдан Редушко (все - Динамо Киев), Виктор Цуканов (Шахтер Донецк), Геннадий Синчук (Металлист Харьков), Илья Хруник (Прикарпатье Ивано-Франковск), Артем Гусол (Колос Коваливка), Кристиан Шевченко (Уотфорд, Англия), Захар Бауманн (Манчестер Юнайтед, Англия), Максим Лень (Фортуна, Германия).

Нападающие: Матвей Пономаренко (Динамо Киев), Александр Ломага (Шахтер Донецк).

Юношеская сборная Украины 13 ноября сыграет с Казахстаном, 16 ноября встретится со Словенией, а 19 ноября будет противостоять Нидерландам.

Ранее сообщалось, что женская сборная Украины получила соперников в Лиге наций-2025.

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