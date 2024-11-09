iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Довбик получит нового тренера уже в ближайшее время - источник

Иван Юрич будет уволен после матча с Болоньей.
Сегодня, 19:50
Иван Юрич / Getty Images
Иван Юрич / Getty Images

Рома намерена уволить Ивана Юрича после следующего матча, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Издание, ссылаясь на свои источники, убеждено, что увольнение главного тренера на 99% решенный вопрос.

Следующий матч Рома сыграет в воскресенье, 10 ноября, против Болоньи. Независимо от исхода матча Юрич потеряет работу.

За свое короткое пребывание у руля клуба хорватский специалист стал худшим тренером Ромы за последние 20 лет. У Юрича лишь четыре победы в 11 матчах.

В ближайшее время в Рим прилетят владельцы клуба Фридкины и оформят увольнение тренера. Кандидатами ему на замену считаются Роберто Манчини и Клаудио Раньери.

Ранее также сообщалось, что Бавария может отпустить свою звезду.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома

Статьи по теме

"Путь один - продолжать работать": Довбик показал видео из зала, похваставшись отличной формой "Путь один - продолжать работать": Довбик показал видео из зала, похваставшись отличной формой
Рома упустила победу против Юниона Рома упустила победу против Юниона
Руководство Ромы определилось с будущим нынешнего тренера Руководство Ромы определилось с будущим нынешнего тренера
Рома Довбика нашла неожиданный вариант замены главного тренера Рома Довбика нашла неожиданный вариант замены главного тренера
Помочь журналистам

Видео

Ассист Лунина в обзоре матча Реал - Осасуна
Ассист Лунина в обзоре матча Реал - Осасуна

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк проводит 25-ю неделю в топ-20, Свитолина опустилась
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку, украинцы вне топ-300, новая вторая ракетка мира
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Украина21:24
Колос и Кривбасс не смогли определить победителя
Европа21:10
Милан потерял очки в матче с аутсайдером
Европа20:25
"Сейчас ничего не поделаешь": Анчелотти прокомментировал ситуацию с травмами
Европа19:50
Довбик получит нового тренера уже в ближайшее время - источник
Европа19:29
Дочь легенды АПЛ объявила о помолвке со звездой другого вида спорта
Европа19:29
Бавария сомневается в продлении контракта со своей звездой
Европа18:59
Брентфорд обыграл Борнмут, Эвертон не сумел справиться с Вест Хэмом
Европа18:51
Милитао второй раз порвал "кресты"
Европа18:31
Бавария тяжело выиграла, у Байера украли победу, а Боруссия вообще уступила
Европа18:27
Ассист Лунина в обзоре матча Реал - Осасуна
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK