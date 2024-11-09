Довбик получит нового тренера уже в ближайшее время - источник

Иван Юрич будет уволен после матча с Болоньей.

Рома намерена уволить Ивана Юрича после следующего матча, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Издание, ссылаясь на свои источники, убеждено, что увольнение главного тренера на 99% решенный вопрос.

Следующий матч Рома сыграет в воскресенье, 10 ноября, против Болоньи. Независимо от исхода матча Юрич потеряет работу.

За свое короткое пребывание у руля клуба хорватский специалист стал худшим тренером Ромы за последние 20 лет. У Юрича лишь четыре победы в 11 матчах.

В ближайшее время в Рим прилетят владельцы клуба Фридкины и оформят увольнение тренера. Кандидатами ему на замену считаются Роберто Манчини и Клаудио Раньери.

Ранее также сообщалось, что Бавария может отпустить свою звезду.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!