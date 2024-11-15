Игрок, забивавший Динамо в Лиге Европы, заболел инфекционной болезнью

Итальянский Лацио в ближайших матчах будет вынужден обходиться без лидера своей атаки.

Сенегалец Булайе Диа заболел малярией во время пребывания в расположении национальной команды. Об этом сообщила пресс-служба местной федерации футбола.

У 27-летнего форварда обнаружили симптомы инфекционного заболевания накануне поединка против Буркина-Фасо в рамках квалификации к Кубку африканских наций.

Диа остался в столице Сенегала, Дакаре. На Родине Булайе продолжит лечение, а после вернется в лагерь «орлов».

Отметим, что нападающий отмечался дублем в ворота киевского Динамо в этомсезонном розыгрыше Лиги Европы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!