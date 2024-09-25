Динамо - Лацио: Видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы 25.09.2024

В рамках первого тура Лиги Европы Динамо встречается с Лацио.

Киевляне впервые пропустили в этом матче уже на старте. Счет открыл Булае Диа после ассиста Педро

Видео гола Диа

Затем «бело-синих» огорчили дважды за две минуты. Сперва Том Деле-Баширу вышел на «свидание» с Бущаном после отличной передачи с центра поля.

Видео гола Деле-Баширу

Впоследствии Диа оформил дубль, замкнув головой подачу с фланга.

Видео второго гола Диа

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