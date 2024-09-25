Динамо - Лацио: Видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы 25.09.2024
Вашему вниманию видеообзор поединка первого тура второго по значимости Еврокубка.
В рамках первого тура Лиги Европы Динамо встречается с Лацио.
Киевляне впервые пропустили в этом матче уже на старте. Счет открыл Булае Диа после ассиста Педро
Видео гола Диа
Затем «бело-синих» огорчили дважды за две минуты. Сперва Том Деле-Баширу вышел на «свидание» с Бущаном после отличной передачи с центра поля.
Видео гола Деле-Баширу
Впоследствии Диа оформил дубль, замкнув головой подачу с фланга.
Видео второго гола Диа
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!