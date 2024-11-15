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Бывший "новый Месси" занялся инвестиционным бизнесом после завершения карьеры в 33 года

Джовани дос Сантос нашел себя вне футбола.
Сегодня, 14:56
Джовани дос Сантос / Getty Images
Джовани дос Сантос / Getty Images

Воспитанник Барселоны Джовани дос Сантос нашел себя в бизнесе после того, как завершил карьеру.

Как сообщает издание AS, ссылаясь на мексиканские СМИ, экс-игрок "блаугранас", которого в свое время сравнивали с Месси занялся инвестициями в нефтяную сферу.

Дос Сантос владеет активами компании Procura Mexico, которая является дочерней компанией голдинга Petroleos Mexicanos также известной, как PEMEX.

По данным источника, такой доход приносит Джовани примерно 400-500 тысяч долларов в год, впрочем, это не единственное, чем мексиканец зарабатывает на жизнь после того, как завершил карьеру футболиста.

Экс-игрок также владеет бизнесом по приобретению и продаже автомобилей класса люкс. Какой доход приносит эта компания остается неизвестно.

Отметим, что дос Сантос официально повесил бутсы на гвоздь два года назад, впрочем свой последний профессиональный матч провел еще в 2021 году.

Напомним, ранее лидер Барселоны раскритиковал текущий график футболистов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бизнес Джовани дос Сантос

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