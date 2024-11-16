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Юношеская сборная Украины проиграла второй матч в квалификации Евро-2025 U-19

Украинцы потерпели неудачу в противостоянии со словенскими сверстниками.
Сегодня, 15:35
Сборная Украины U-19 / УАФ
Сборная Украины U-19 / УАФ

В субботу, 16 ноября, юношеская сборная Украины провела второй матч в квалификации Евро-2025 U-19.

Подопечные Дмитрия Михайленко не смогли реабилитироваться за поражение 1:2 от Казахстана на старте отборочного турнира и проиграли второй подряд поединок, в этот раз минимально уступив Словении со счетом 0:1.

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Решающим в противостоянии стал гол Давида Пеичича, который на 49-й минуте успешно пробил в падении головой.

Украина U-19 - Словения U-19 0:1

Гол: Пеичич, 49

Украина U-19: Суркис, Коробов, Захарченко, Гавриленко, Дигтярь (Вернаттус, 88), Ищенко, Синчук, Бауманн (Осипенко, 46), Цуканов (Лень, 88), Гусол (Шевченко, 63), Ломага (Пономаренко, 63).

Словения U-19: Жнудерл, Петрович, Забуковник (Краньчич, 64), Орбич, Хрватин, Пеичич (Елен, 64), Голич, Керин, Бендра (Анжел, 90+2), Грлич (Караходжич, 46), Топалович (Корен, 70).

Предупреждения: Бауманн (22), Цуканов (65), Пономаренко (90+1) - Забуковник (59), Голич (90+1).

В группе украинцев сегодня также еще сыграют между собой Нидерланды и Казахстан, которые имеют по три очка.

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В заключительном туре сборная Украина встретится с нидерландцами во вторник, 19 ноября.

Отметим, что в элит-раунд квалификации Евро-2025 U-19 выйдут по две первые сборные каждой группы и лучшая третья из 13 квартетов.

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