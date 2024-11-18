Интер может арендовать вингера Ливерпуля

Федерико Кьеза может получить новый шанс в Италии.

Интер рассматривает вариант с приглашением Федерико Кьезы, утверждает Calciomercato.

Напомним, что итальянец присоединился этим летом к Ливерпулю, однако все еще провел лишь один матч.

Спортивный директор Интера Беппе Маротта имеет хорошие отношения с агентом игрока Фали Рамадани, и общается напрямую с ним касательно трансфера.

Клуб понимает, что не сможет выкупить Кьезу, потому готов предложить полугодовую аренду, а в идеале еще и с опцией выкупа.

Ранее также сообщалось, что еще один игрок АПЛ может вернуться в Серию А.

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