Интер может арендовать вингера Ливерпуля
Федерико Кьеза может получить новый шанс в Италии.
Интер рассматривает вариант с приглашением Федерико Кьезы, утверждает Calciomercato.
Напомним, что итальянец присоединился этим летом к Ливерпулю, однако все еще провел лишь один матч.
Спортивный директор Интера Беппе Маротта имеет хорошие отношения с агентом игрока Фали Рамадани, и общается напрямую с ним касательно трансфера.
Клуб понимает, что не сможет выкупить Кьезу, потому готов предложить полугодовую аренду, а в идеале еще и с опцией выкупа.
Ранее также сообщалось, что еще один игрок АПЛ может вернуться в Серию А.
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