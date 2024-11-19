iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Сборная Украины U-21 объявила состав на спарринг против топового соперника

Коллектив Унаи Мельгосы сыграет против Италии.
Сегодня, 18:43
Украина U-21 / УАФ
Украина U-21 / УАФ

В рамках проведения ноябрьского сбора сборная Украины U-21 проведет товарищескую встречу против ровесников из Италии.

Тренер молодежной сборной Унаи Мельгоса определился со стартовым составом на данный поединок.

Украина U-21: Нещерет - Крупский, Козык, Батагов, Кузык - Варфоломеев, Яцык, Федор - Квасница, Вьюнник, Брагару

Запасные: Ермаков, Пахолюк, Огарков, Роман, Хлань, Краснопир, Гусев, Мельниченко, Горбач, Велетень, Царенко.

Ранее молодежная сборная сыграла вничью с Португалией.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины U-21

Статьи по теме

Италия - Украина: онлайн-трансляция матча молодежных сборных Италия - Украина: онлайн-трансляция матча молодежных сборных
Сборная Украины U-21 вырвала ничью против Португалии с дублем и автоголом Батагова Сборная Украины U-21 вырвала ничью против Португалии с дублем и автоголом Батагова
Сербия U-21 - Украина U-21: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2025 Сербия U-21 - Украина U-21: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2025
Англия U-21 - Украина U-21: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2025 Англия U-21 - Украина U-21: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2025
Помочь журналистам

Видео

Усик потролил Фьюри, вспомнив его оскорбления и Джо Байдена
Усик потролил Фьюри, вспомнив его оскорбления и Джо Байдена

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" завершат групповой этап Лиги наций поединком с Албанией
просмотров
Биатлон-2024/2025: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева вылетела из ТОП-100, Володько – из ТОП-500
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович снова потерял позицию, Урсу теперь не первая ракетка Украины
просмотров

Последние новости

Европа20:36
Реал отказался от идеи усиления состава зимой
Европа20:30
Одноклубник Довбика всерьез раздумывает над завершением карьеры
Европа20:00
Манчестер Сити ожидает услышать ответ Гвардиолы в январе
Европа19:59
Антони, Магуайр и другие: Аморим определился со списком игроков, которые не входят в его планы
Европа19:33
Экс-звезда Интера рассказал, что едва не погиб из-за алкогольной зависимости
Европа19:30
Английские клубы могут помешать Реалу залатать дыру в обороне
Европа18:47
Проблемный вингер Манчестер Юнайтед мог оказаться в Ливерпуле
Европа18:43
Сборная Украины U-21 объявила состав на спарринг против топового соперника
Европа18:07
Звезда Милана может снова оказаться в АПЛ
Европа18:05
Забарный заинтересовал ряд топ-клубов АПЛ - источник
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK