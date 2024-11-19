Сборная Украины U-21 объявила состав на спарринг против топового соперника

В рамках проведения ноябрьского сбора сборная Украины U-21 проведет товарищескую встречу против ровесников из Италии.

Тренер молодежной сборной Унаи Мельгоса определился со стартовым составом на данный поединок.

Украина U-21: Нещерет - Крупский, Козык, Батагов, Кузык - Варфоломеев, Яцык, Федор - Квасница, Вьюнник, Брагару

Запасные: Ермаков, Пахолюк, Огарков, Роман, Хлань, Краснопир, Гусев, Мельниченко, Горбач, Велетень, Царенко.

Ранее молодежная сборная сыграла вничью с Португалией.

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