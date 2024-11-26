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Каррагер: Манчестер Сити ни за что не уволит Гвардиолу

Легенда Ливерпуля сравнил испанца с Фергюсоном и Клоппом.
Сегодня, 10:10
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Легенда Ливерпуля Джейми Каррагер заявил, что Пеп Гвардиола неприкосновенен.

Напомним, что у Сити сейчас серия из пяти поражений, что уже сам Пеп вслух заговорил о своей возможной отставке.

Однако Каррагер уверен, что клуб ни в коем случае не уволит Гвардиолу даже если они не будут ничего выигрывать следующие 2-3 года.

"Сэра Алекса Фергюсона было невозможно уволить. Я думаю, что Юргена Клоппа, вероятно, тоже было невозможно уволить из Ливерпуля. 

Манчестер Сити ни за что не уволит Пепа Гвардиолу, даже если не будет ничего выигрывать 2-3 года подряд. Такое ощущение у меня было в случае с Ливерпулем и Юргеном Клоппом. Если бы он два или три года не выигрывал трофеев, мы все равно хотели бы, чтобы он был нашим тренером. И кто лучше Гвардиолы?" - приводит слова Джейми Sky Sports.

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