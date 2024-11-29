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Довбик попал в список номинантов команды года FIFA

В кандидаты попало несколько очень неожиданных имен.
Сегодня, 08:50
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

FIFA огласила список претендентов на попадание в команду года.

Среди номинантов в линии атаке нашлось место украинцу Артему Довбыку. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром Ла Лиги.

Также стоит отметить, что кандидатами на попадание в 11-ку лучших есть несколько очень неожиданных имен, так, например среди атакующих игроков возможность получить такую честь будут иметь: Акрам Афиф из Катара и аргентинец Херман Кано, который играет за Флуминенсе, легенда венесуэльского футбола Саломон Рондон, марокканец Суфьян Рахими, который играет за Аль-Айн и Пьер-Эмерик Аубамеянг, который сейчас выступает в саудовском чемпионате.

В списке полузащитников можно найти такие имена, как: Хамес Родригес, Гансо, Лусиано Акоста и Тьяго Альмада.

Среди защитников будут претендовать: Данте, Либерато Какаче, Уильям Трост-Эконг и Алистер Джонстон.

Напомним, ранее сообщалось, что Лунин претендует на звание лучшего голкипера мира.

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