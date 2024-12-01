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Клуб Ла Лиги уволил тренера после разгромного поражения

Вальядолид стал первым клубом элитного испанского дивизиона, который пошел на такой шаг в этом сезоне.
Сегодня, 12:56
Пауло Пеццолано / Getty Images
Пауло Пеццолано / Getty Images

Испанский Вальядолид уволил главного тренера после разгромного поражения от Атлетико.

Как сообщает пресс-служба «фиолетовых», клуб решил прекратить сотрудничество с Пауло Пеццолано. Специалисту пожелали удачи в его будущих клубах.

Пеццолано работал в клубе больше года, назначили его в апреле 2023 года.

Вальядолид стал первым европейским клубом в карьере Пауло. Ранее 42-летний специалист баловался в уругвайских Монтевидео Торке, Ливерпуле, мексиканской Пачуке и бразильском Крузейру.

Ранее своего тренера уволил Лестер и уже назначил на замену ему легенду футбола .

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ла Лига Реал Вальядолид

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