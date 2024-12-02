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"Откровенно топит за судей и за одну команду": Бутко "разнес" комментатора матча против Александрии

Защитник Черноморца "добавил масла в огонь".
Сегодня, 08:34
Богдан Бутко / Instagram
Богдан Бутко / Instagram

Защитник одесского Черноморца Богдан Бутко высказался о скандальном матче против Александрии.

Бутко, как и представитель пресс-службы «моряков», раскритиковал комментатора Виталия Волочая за, якобы, предвзятый комментарий.

«Итак, то, что сегодня произошло в игре с нами, это уже не впервые такое и я уже не могу молчать. Зачем такой футбол и кому он нужен, если с ВАР и открыто при всех убивать. Мне же не 18 лет и я что-то увидел в футболе, хоть и немного, но достаточно.

Когда был фол, на мне на 16-й минуте, после этого забивают гол, и потом дают вратарю нашему желтую карточку, а потом красную Ване Петряку... И комментатор, который должен занимать нейтральную позицию, откровенно топит за судей, за одну команду, будто ему там тоже перепадает, высказываясь, якобы кто-то толкает этих судей...

Я же не из тех людей, которые будут симулировать, я просто умею иногда терпеть боль. Судья показал этим, что «ребята вы приехали сюда просто так, зачем вы вообще тренируетесь, приехали сюда да еще и вышли на игру».

Богдан также прокомментировал свое поведение в моменте с получением им красной карточки.

«А потом, еще и второй эпизод на 29-й минуте, когда человек с агрессией в центре поля у бровки, прыгает с прямых ног, даже если он в мяч где-то сыграл, попадает мне в надкостницу, и рефери этот момент игнорирует. Хотя я подождал паузу, чтобы посмотреть, что он будет делать, а он не свистнул вообще ничего.

Какая моя должна быть реакция, когда мы проигрываем 0:1, и еще нам дали удаление? Мы же не во дворе играем, и у каждого есть карьера, амбиции, но людям все равно на это. Вот за это обидно, что в такое тяжелое время такие вещи происходят, и это не только в спорте.

Могу только завершить эту беседу тем что... поверьте я много вещей знаю что происходит в судействе. Ребята таким путем можно деньги зарабатывать, но совсем не нужно, они испорчены, как вы и ваша система, и те, кто таким образом зарабатывает», - написал футболист в своих соцсетях.

Отметим,в матче с Александрией Черноморец проиграл со счетом 3:0

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: черноморец александрия Богдан Бутко

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