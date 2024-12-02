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Тренер Челси: Мы не готовы противостоять Арсеналу, Ман Сити и Ливерпулю

Энцо Мареска преуменьшает ожидания от своих подопечных.
Сегодня, 09:31
Энцо Мареска / Getty Images
Энцо Мареска / Getty Images

Наставник Челси Энцо Мареска высказался об удачном старте сезона в АПЛ.

По словам специалиста, «синие» пока что по многим причинам не готовы играть на одном уровне с клубами, которые несколько лет борются за чемпионство.

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"Я думаю, что мы не готовы конкурировать с Арсеналом, Ливерпулем и Сити по многим причинам.

Только потому, что мы выиграем сегодня, я не изменю своей идеи", - заявил Мареска после матча против Вест Хэма.

На данный момент Челси идет на 3-м месте, имея 24 пункта в своем активе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Энцо Мареска

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