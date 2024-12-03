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Тренер Ромы объяснил, почему заменил Довбика в матче с Аталантой

Украинский нападающий покинул поле во втором тайме, после чего римляне пропустили дважды.
Сегодня, 14:58
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Главный тренер Ромы Клаудио Раньери прокомментировал поражение от Аталанты в матче 14-го тура итальянской Серии А.

Украинский форвард "джаллоросси" Артем Довбик вышел на этот поединок в стартовом составе и был заменен на 62-й минуте, после чего римская команда пропустила дважды, проиграв в итоге 0:2.

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Наставник "волков" после матча высказался об игре украинца, а его замену объяснил определенными проблемами у нападающего, который не был уверен, что сможет выйти на поле.

"Я поблагодарил ребят за моменты, которые они создали. У нас был эпизод с Довбиком, когда мы могли выйти вперед. Это моменты, когда если вы полны решимости, вы можете использовать их в вашу пользу. Просто Аталанта борется за скудетто, они готовы. Мы - нет. Все просто.

Я поздравил команду. Сейчас декабрь, и мы играем каждые четыре дня, поэтому нужно наконец-то собраться. Но легких матчей не бывает.

Довбик полноценно не тренировался. Он поехал в сборную, но не играл, потому что у него были определенные проблемы. Перед поединком он сказал мне, что не знает, сможет ли играть, но он провел великолепный матч", - приводит слова Раньери RomaPress со ссылкой на Sky Sport.

Ранее сообщалось, что в матче с Аталантой Рома оконфузилась из-за ошибки на футболке Довбика.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома аталанта чемпионат Италии Серия А Клаудио Раньери артем довбик

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