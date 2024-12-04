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Легионер Александрии рассказал, что учит украинский язык

Мигель Кампуш уже умеет немного говорить на нашем языке.
Сегодня, 15:12
Мигель Кампуш / fco.com.ua
Мигель Кампуш / fco.com.ua

Один из лидеров сенсационной Александрии Мигель Кампуш высказался о своем пребывании в клубе.

По словам португальца, первый год в украинском клубе стал для него великолепным опытом.

"Это был невероятный опыт -- в первую очередь из-за ситуации в стране. Я не знал, чего мне ожидать, но впоследствии понял, что люди здесь очень приятные и добрые, они принимали меня очень тепло.

Я чувствовал себя прекрасно и чувствовал, что в конце концов это очень удивительный опыт, потому что нужно было адаптироваться к военной обстановке.

У меня никогда не было такого, чтобы игру останавливали посреди матча, или что-то такого плана. Но это действительно поучительный опыт, и он действительно незабываемый".

Центрбек также рассказал, что учится украинскому языку и уже умеет немного говорить.

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"К клубу я адаптировался достаточно легко, потому что ребята из Бразилии помогали мне понять, как проходит повседневная жизнь, а украинцы встретили меня очень гостеприимно.

К украинскому языку я до сих пор адаптируюсь. Я знаю несколько слов, я немножко понял, что ты (ведущая Youtube-канала Александрии - прим.) сказала на украинском. Конечно, не все, но я думаю, что через год смогу говорить на украинском свободно".

Напоследок Кампуш рассказал о том, какие выводы сделал после года проживания в стране, где идет война.

"Выводы, которые я сделал, это то, что украинский народ очень устойчив к ситуации в стране, и даже в трудные времена ты можешь играть в футбол и заниматься делом, которое любишь.

Футбол для меня с приездом в Украину стал намного мощнее и требует от меня много разных навыков, поэтому я много развиваюсь как игрок и как личность.

И я понял, что украинцы очень устойчивы к войне, и я также могу быть таким же устойчивым, как и они во время войны, во время такого тяжелого времени", - резюмировал Мигель.

Сейчас Александрия занимает первое место в УПЛ, разделяя его с Динамо, но уже сегодня может или отпустить соперника в отрыв, или самой оторваться, ведь между командами состоится перенесенный матч первого тура.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: александрия Мигель Кампуш

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