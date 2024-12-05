Ман Сити предложит новый клуб Де Брюйне, когда тот захочет уйти
В Манчестере не желают прощаться с легендой.
Полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне в ближайшее время может принять решение покинуть нынешний клуб, к нему проявляют интерес команды из МЦС и Саудовской Аравии.
Тем не менее, в клубе намерены оставить бельгийца в структуре. По информации The Telegraph, "горожане" намерены предложить ему роль в другом клубе, входящем в City Football Group.
Все клубы City Football Group:
- Манчестер Сити
- Нью-Йорк Сити
- Мельбурн Сити
- Йокогама Ф. Маринос
- Монтевидео Сити
- Жирона
- Сычуань Гуаньчэн
- Мумбаи Сити
- Ломмел
- Труа
- Палермо
- Боя
- Боливар
Также сообщается, что в клубе с пониманием отнесутся к любому следующему шагу Де Брюйне, контракт которого истекает летом 2025 года, но с радостью хотели бы, чтобы он остался в структуре.
Напомним, что Манчестер Сити прервал серию без побед, а сам Де Брюйне забил гол.
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