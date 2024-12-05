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Ман Сити предложит новый клуб Де Брюйне, когда тот захочет уйти

В Манчестере не желают прощаться с легендой.
Сегодня, 18:33
Кевин Де Брюйне / Getty Images
Кевин Де Брюйне / Getty Images

Полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне в ближайшее время может принять решение покинуть нынешний клуб, к нему проявляют интерес команды из МЦС и Саудовской Аравии.

Тем не менее, в клубе намерены оставить бельгийца в структуре. По информации The Telegraph, "горожане" намерены предложить ему роль в другом клубе, входящем в City Football Group.

Все клубы City Football Group:

  • Манчестер Сити
  • Нью-Йорк Сити
  • Мельбурн Сити
  • Йокогама Ф. Маринос
  • Монтевидео Сити
  • Жирона
  • Сычуань Гуаньчэн
  • Мумбаи Сити
  • Ломмел
  • Труа
  • Палермо
  • Боя
  • Боливар

Также сообщается, что в клубе с пониманием отнесутся к любому следующему шагу Де Брюйне, контракт которого истекает летом 2025 года, но с радостью хотели бы, чтобы он остался в структуре.

Напомним, что Манчестер Сити прервал серию без побед, а сам Де Брюйне забил гол.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити

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