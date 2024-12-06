Судаковым интересуется клуб АПЛ - источник

Вест Хэм вмешался в борьбу за украинца.

Лидер донецкого Шахтера Георгий Судаков заинтересовал еще один европейский клуб.

Как сообщает издание TBR Sport, полузащитник «горняков» может перейти в Вест Хэм. «Молотобойцы» серьезно рассматривают приобретение Судакова.

Руководство украинского гранда сообщило лондонскому клубу, что готово продать Георгия за 60 миллионов евро. Вест Хэм вязв паузу в переговорах и думает стоит ли выкладывать такую сумму за украинца.

Напомним, ранее сообщалось, что невеста игрока Шахтера разделась для фотосессии .

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