Тренер Жироны рассказал о состоянии Цыганкова перед матчами с Реалом и Ливерпулем

Главный тренер Жироны Мичел рассказал о кадровой ситуации в команде перед матчами против Реала в Ла Лиге и Ливерпуля в Лиге чемпионов.

В частности, наставник "бело-красных" подтвердил, что украинский вингер Виктор Цыганков из-за травмы не примет участия в этих поединках.

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"Асприлья нормально тренировался и вернется завтра. Не будет Цыганкова и Эрреры, а насчет растянувшего связки Солиса у нас есть сомнения. К сожалению, мы вылетели из Кубка Испании, но у нас осталось еще два турнира.

Я ожидаю увидеть лучшую версию Реала. Готов вернуться Винисиус, у них есть Мбаппе, Беллингем и другие. Нужно провести хороший матч и надеяться, что соперник не использует много шансов, потому что возможностей забить у них всегда хватает. Они проиграли в прошлом туре, но это не значит, что у них кризис.

Сразу после Реала будет Ливерпуль в Лиге чемпионов. Фанатам нужно этим наслаждаться, радоваться такому моменту. Мы рады, что сыграем с командами такого уровня, это хорошо для роста наших футболистов", - приводит слова Мичела AS.

Напомним, что Жирона сыграет с Реалом 7 декабря, а с Ливерпулем - 10 декабря.

Ранее Виктор Цыганков отреагировал на очередную травму.

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