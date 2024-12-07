Лидер Бундеслиги справился с одним из аутсайдеров чемпионата.

В субботу, 7 декабря, мюнхенская Бавария принимала на своем поле Хайденхайм в матче 13-го тура немецкой Бундеслиги.

Подопечные Венсана Компани, имея очевидное преимущество на протяжении поединка, сумели одолеть одного из аутсайдеров чемпионата, одержав победу со счетом 4:2.

Читай также: Кейн не поможет Баварии в матче с Шахтером

Первый тайм завершился с минимальным результатом в пользу Баварии благодаря результативному удару Дайо Упамекано.

В начале второй половины встречи Хайденхайму удалось отыграться, но мюнхенцы достаточно быстро снова вышли вперед усилиями Джамала Мусиалы. На 84-й минуте Леон Горецка увеличил отрыв "ротен", но гости сразу ответили голом Никласа Дорша, реализовав свой второй за весь матч удар в створ ворот. Тем не менее в компенсированное время Мусиала вернул своей команде преимущество в два мяча, оформив дубль.

Источник: Getty Images

Бавария с 33 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Бундеслиги. Хайденхайм с десятью баллами расположился на 16-й позиции.

Статистика матча Бавария - Хайденхайм 13-го тура чемпионата Германии

Бавария - Хайденхайм 4:2

Голы: Упамекано, 18, Мусиала, 56, 90+1, Горецка, 84 - Хонсак, 50, Дорш, 86

Ожидаемые голы (xG): 2.36 - 1.29

Владение мячом: 82% - 18%

Удары: 21 - 2

Удары в створ: 10 - 2

Угловые: 8 - 0

Фолы: 4 - 5

Бавария: Перец - Бои, Упамекано, Ким Мин Чже, Дэвис - Киммих, Павлович (Коман, 71) - Сане, Олисе (Горецка, 71), Геррейру (Ибрагимович, 90) - Мюллер (Мусиала, 52).

Хайденхайм: Мюллер - Зирслебен, Маинка, Гимбер (Бек, 79) - Траоре, Шеппнер (Дорш, 71), Мэлони, Ференбах - Ваннер (Конте, 65), Кербер (Бройниг, 64) - Хонсак (Шинза, 79).

Предупреждение: Перец.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!