Бавария - Хайденхайм 4:2: обзор матча и результат игры 07.12.2024
В субботу, 7 декабря, мюнхенская Бавария принимала на своем поле Хайденхайм в матче 13-го тура немецкой Бундеслиги.
Подопечные Венсана Компани, имея очевидное преимущество на протяжении поединка, сумели одолеть одного из аутсайдеров чемпионата, одержав победу со счетом 4:2.
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Первый тайм завершился с минимальным результатом в пользу Баварии благодаря результативному удару Дайо Упамекано.
В начале второй половины встречи Хайденхайму удалось отыграться, но мюнхенцы достаточно быстро снова вышли вперед усилиями Джамала Мусиалы. На 84-й минуте Леон Горецка увеличил отрыв "ротен", но гости сразу ответили голом Никласа Дорша, реализовав свой второй за весь матч удар в створ ворот. Тем не менее в компенсированное время Мусиала вернул своей команде преимущество в два мяча, оформив дубль.
Бавария с 33 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Бундеслиги. Хайденхайм с десятью баллами расположился на 16-й позиции.
Статистика матча Бавария - Хайденхайм 13-го тура чемпионата Германии
Бавария - Хайденхайм 4:2
Голы: Упамекано, 18, Мусиала, 56, 90+1, Горецка, 84 - Хонсак, 50, Дорш, 86
Ожидаемые голы (xG): 2.36 - 1.29
Владение мячом: 82% - 18%
Удары: 21 - 2
Удары в створ: 10 - 2
Угловые: 8 - 0
Фолы: 4 - 5
Бавария: Перец - Бои, Упамекано, Ким Мин Чже, Дэвис - Киммих, Павлович (Коман, 71) - Сане, Олисе (Горецка, 71), Геррейру (Ибрагимович, 90) - Мюллер (Мусиала, 52).
Хайденхайм: Мюллер - Зирслебен, Маинка, Гимбер (Бек, 79) - Траоре, Шеппнер (Дорш, 71), Мэлони, Ференбах - Ваннер (Конте, 65), Кербер (Бройниг, 64) - Хонсак (Шинза, 79).
Предупреждение: Перец.
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