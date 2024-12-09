Мареска - о борьбе за чемпионство: Думаю, наши конкуренты не поскользнутся, как Кукурелья

Надеемся, Марк не обиделся за это сравнение.

Главный тренер Челси Энцо Мареска высказался о шансах «синих» вмешаться в гонку за титул АПЛ.

Итальянец привел в качестве аналогии Марка Кукурелью, который дважды поскользнулся в последнем матче против Тоттенхэма, выразив мнение, что с конкурентами такого не произойдет.

"По моему мнению, Арсенал, Сити и Ливерпуль не поскользнутся, как это сделал Кукурелья.

Если без шуток, то мы не готовы к борьбе за АПЛ. Нам далеко до этих коллективов, но мы сосредоточены на том, чтобы шаг за шагом улучшать команду", - сказал Мареска.

Напомним, что досадные неудачи Кукуреллы не помешали Челси обыграть Тоттенхэм .

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