Одноклубник Забарного может перейти в Рому

Макс Ааронс может сменить клуб в поисках игровой практики.

Защитник Борнмута Макс Ааронс зимой, скорее всего, сменит клубную прописку.

Как сообщает инсайдер Экрем Конур, в услугах Ааронса заинтересован ряд европейских клубов. В частности, речь идет об интересе со стороны Ромы и Айнтрахта.

Сейчас ведутся переговоры о возможной аренде без обязательного права выкупа игрока.

В текущем сезоне Макс провел лишь один матч, сыграв 15 минут.

Напомним, ранее сообщалось, что одноклубник Забарного установил уникальное достижение.

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