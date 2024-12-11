"Травмы и грипп ослабили его": Тренер Ромы рассказал о состоянии Довбика

Главный тренер Ромы Клаудио Раньери высказался о состоянии украинского нападающего Артема Довбика, который пропустил предыдущий матч Серии А с Лечче (4:1) из-за гриппа.

Перед поединком Лиги Европы против Браги наставник римской команды отметил, что украинец не пребывает в полной готовности.

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"Довбику нужно восстановить хорошую физическую форму. Различные травмы до этого, грипп после ослабили его. На таком телосложении, как у него, это сказывается сильнее, чем у меньшего игрока. Затем нам придется понять, как его лучше использовать.

Я объяснил ему это, но, конечно же, он тоже должен быть готов к этому. Я думаю, что первое, что нужно сделать, это вернуть его к стопроцентной готовности. Мы постараемся привести его в лучшую форму", - приводит слова Раньери пресс-служба римского клуба.

Довбик в нынешнем сезоне провел за Рому во всех турнирах 18 матчей, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Рома оконфузилась из-за ошибки на футболке Довбика.

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