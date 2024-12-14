Арсенал потерял очки, не сумев переиграть Эвертон

В субботу, 14 декабря, в АПЛ могло бы пройти украинское дерби, но Александр Зинченко из-за травмы пропустил матч между Арсеналом и Эвертоном. Зато Виталий Миколенко вышел с первых минут.

Первый шанс забить был именно у гостей, однако Дукуре послал мяч выше ворот. После этого Арсенал полностью захватил преимущество на поле, однако пройти блок Эвертона никак не удавалось.

За весь первый тайм у "канониров" было всего хороших момента, но оба раза Пикфорд не подвел свою команду.

А вот во втором тайме моментов не было вовсе. Одна команды владела мячом, вторая стояла в обороне. На 90-й минуте Виталий Миколенко упал в штрафной Арсенала, однако после вмешательства VAR пенальти не был назначен, и обе команды разошлись ничьей.

Статистика матча Арсенал - Эвертон 16-го тура АПЛ

Арсенал - Эвертон 0:0

Ожидаемые голы (xG): 1.42 - 0.17

Владение мячом: 76% - 24%

Удары: 13 - 2

Удары в створ: 5 - 0

Угловые: 8 - 2

Фолы: 6 - 9

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