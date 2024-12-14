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Слот: Вдесятером Ливерпуль играл лучше, чем в равных составах

Команда продемонстрировала впечатляющую силу духа.
Вчера, 22:05
Арне Слот / Getty Images
Арне Слот / Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Арне Слот прокомментировал итоги матча с Фулхэмом.

Напомним, накануне мерсисайдцы сумели вырвать ничью, оставшись вдесятером. Нидерландец признал, что играй Ливерпуль полным составом, проблем было бы больше.

"Многое произошло, но для меня главным было то, насколько впечатляюще мы играли вдесятером. Результат разочаровывающий, учитывая, что мы играли с Фулхэмом дома. В игре были длительные паузы, и это, возможно, нам помогло.

Мы бегали так, будто нас 11. Футболисты продемонстрировали выдающийся прессинг. В равных составах у нас было больше проблем, чем после удаления. Красные карточки случаются, и хорошо, что у нас такая команда, которую очень сложно обыграть.

Мы проиграли Ноттингем Форест, потеряли очки в играх с Арсеналом и Ньюкаслом. В домашних матчах с Ноттингемом и Фулхэмом терять очки не хочется", цитирует Слота BBC.

Ранее также в этом же туре очки потерял и Арсенал.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль

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