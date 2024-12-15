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Аутсайдер АПЛ отправил в отставку главного тренера

Вулверхэмптон оказался в зоне вылета.
Сегодня, 13:40
Гари О'Нил / Getty Images
Гари О'Нил / Getty Images

Вулверхэмпмтон оотправил в отставку главного тренера Гари О'Нила, утверждает Фабрицио Романо.

Напомним, что 41-летний специалист возглавил клуб перед прошлым сезоном, проведя у руля 63 матча.

В текущем сезоне у "волков" дела идут из рук вон плохо. В последнем туре команда уступила Ипсвичу и опустилась в зону вылета.

У Вулверхэмптона всего девять очков после 16-ти туров АПЛ, а также серия из четырех поражений.

Клуб пока официально не сообщал об отставке специалиста.

Ранее также Гвардиола рассказал, жалеет ли он о новом контракте.

 

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