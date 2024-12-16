Компани проиграл борьбу за звание тренера года в Бельгии

Наставник Баварии Венсан Компани проиграл в борьбе за престижную награду

Как сообщает пресс-служба королевской бельгийской футбольной ассоциации, Венсан стал лишь вторым в голосовании за звание тренера года на своей Родине. Он уступил Никки Гаену, который возглавляет Брюгге.

Гаен получил трофей имени Раймона Гутальса за то. что возглавив команду во время прошлого сезона дошел с ней до полуфинала Лиги конференций и стал чемпионом Бельгии.

Сейчас «черно-синие» идут на 2 месте, отставая от первого Генка лишь на один балл.

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