Раньери рассказал, как нужно использовать Довбика

Наставник итальянской Ромы Клаудио Раньери поделился мыслями о правильном использовании Артема Довбыка.

По словам итальянского специалиста, с форвардами такого типа стоит насыщать штрафную площадь навесами и прострелами.

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"«Навесы и прострелы для Довбика - это необходимость. Это его сильная сторона, независимо от игры или системы.

Независимо от того, это вингер, или фланговый защитник, важно то, что у нас есть игроки, которые умеют отдать передачу", - сказал Клаудио на пресс-конференции накануне игры против Пармы.

Матч Рома - Парма состоится в 13:30 по киевскому времени в воскресенье, 22 декабря.

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