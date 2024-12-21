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Сикан заинтересовал топ-клуб Серии А - источник

Украинец попал в сферу интересов Ювентуса.
Вчера, 23:17
Даниил Сикан / Getty Images
Даниил Сикан / Getty Images

Нападающий донецкого Шахтера Даниил Сикан может сменить клубную прописку.

Как сообщает Tuttojuve, в услугах украинца заинтересован туринский Ювентус. Трансфер может состояться зимой.

Потенциальный переход форварда «горняков» зависит от состояния здоровья Аркадиуша Милика. Футболист травмировал колено и еще не играл в этом сезоне.

В этом сезоне Сикан провел 18 матчей, забив 4 гола и отдав 1 ассист.

Напомним, ранее сообщалось, что Шахтер отказал клубу Лиги 1 в трансфере своего форварда.
 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Серия А Даниил Сикан

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