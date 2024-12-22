"Усик доказывает: Мы украинцы и своего не отдадим": Зеленский поздравил боксера с победой над Фьюри

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Александра Усика со второй победой над Тайсоном Фьюри.

Глава государства акцентировал внимание на том, что это именно вторая победа украинца над британцем, сказав, что Александр доказал, что мы своего не отдаем.

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"Победа!

Такая важная и такая нужная всем нам сейчас.

Сохранив чемпионские пояса, Александр доказывает: мы украинцы и своего не отдадим. И как бы трудно ни было - поборемся. Ринг, поле боя или дипломатическая арена - бьемся и своего не отдадим.

С победой, козак!

С победой, Украина!

Слава Украине!", - написал Владимир Александрович в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее Усик согласился на реванш с Дюбуа.

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