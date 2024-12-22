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Одноклубник Довбика поднялся в топ-3 необычного рейтинга

Пауло Дибала в списке лучших аргентинцев в Серии А.
Вчера, 22:39
Пауло Дибала / Getty Images
Пауло Дибала / Getty Images

Нападающий Ромы Пауло Дибала сравнялся с легендарными футболистами.

В матче с Пармой Пауло забил свои 126 и 127 голы в Серии А, благодаря чему стал третьим аргентинцем в чемпионате по количеству голов.

В 338 матчах в Серии А Дибала забил 127 мячей, обойдя Гонсало Игуаина (125 голов в 225 матчах).

Среди аргентинцев больше забивали в Италии только два легендарных игрока - Эрнан Креспо (153 гола) и Габриэль Батистута (184 гола).

Ранее также Артем Довбик повторил достижение Мбаппе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Пауло Дибала

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